LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | inizia la Q1 Bagnaia in pista

Alle 10.51, il pilota ha iniziato la sessione di qualifiche, seguito dagli altri concorrenti. La Q1 del GP Ungheria 2026 è in corso, con Bagnaia in pista fin dai primi minuti. La sessione è stata aperta pochi istanti prima, e diversi piloti sono già in azione. La pista si presenta con condizioni di asciutto, e le moto sono già in movimento per migliorare i tempi. La sessione prosegue con i concorrenti che cercano di qualificarsi per la fase successiva.

15.31 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 15.29 Appuntamento a domani alle 14.00 per la gara, che precederà il GP di Monaco di F1 e la finale del Roland Garros tra Cobolli-Zverev, entrambi alle 15.00. 15.28 Per Bezzecchi un podio importante. Si è preso l’unico rischio in partenza, dove è scattato bene dalla sesta alla terza posizione. C’è stato un grande imbottigliamento alla prima curva, ma non ha tremato. Poi non ha più mollato la posizione nonostante gli attacchi di Aldeguer e Fernandez. 15.27 Marquez su questa pista non è attaccabile. Un po’ come il Sachsenring o, una volta, il circuito di Austin. Domani, salvo errori, appare il più ovvio candidato al trionfo nella gara lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it

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