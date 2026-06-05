Durante le pre-qualifiche del GP Ungheria 2026, il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior tempo, precedendo l’italiano. Al sesto posto si è classificato un altro italiano, mentre il campione in carica è stato eliminato in Q1. La sessione si è conclusa alle 16.08, con i piloti pronti a tornare in pista domani per FP2, qualifiche e Sprint Race.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla giornata di domani per FP2, qualifiche e Sprint Race. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 16.06 Acosta impressionante in queste pre-qualifiche. Lo spagnolo ha rifilato distacchi abissali a tutti e ha dominato la scena con la sua KTM. Ducati e Aprilia sono all’inseguimento con Bagnaia che delude e manca la top10. Pecco è apparso molto corrucciato a livello tecnico con il suo team. 16.04 CLASSIFICA TEMPI PRE-QUALIFICHE 1 Pedro ACOSTA 37 Q2 1:36.827 22 0.000 0.000 1:43.096 23 KTM 2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 Q2 1:37. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta domina le pre-qualifiche davanti a Di Giannantonio. 6° Bezzecchi, Bagnaia in Q1

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MotoGP, Sprint GP Catalunya (Barcellona): l'ultimo giro. Acosta attaccato ad Alex Marquez

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LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta vola nelle pre-qualifiche, Bezzecchi meglio sul passo, Martin si salvaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Acosta domina le pre-qualifiche di Balaton Park con 413 millesimi sul Diggia e mezzo secondo su Fernandez. oasport.it

Diretta MotoGp | Pre-qualifiche streaming video tv GP Ungheria 2026: Acosta primo in FP2! (venerdì 5 giugno)Diretta MotoGp prove libere GP Ungheria 2026 Balaton Park live streaming video tv oggi venerdì 5 giugno: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net