LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Acosta domina le pre-qualifiche davanti a Di Giannantonio 6° Bezzecchi Bagnaia in Q1

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le pre-qualifiche del GP Ungheria 2026, il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior tempo, precedendo l’italiano. Al sesto posto si è classificato un altro italiano, mentre il campione in carica è stato eliminato in Q1. La sessione si è conclusa alle 16.08, con i piloti pronti a tornare in pista domani per FP2, qualifiche e Sprint Race.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla giornata di domani per FP2, qualifiche e Sprint Race. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 16.06 Acosta impressionante in queste pre-qualifiche. Lo spagnolo ha rifilato distacchi abissali a tutti e ha dominato la scena con la sua KTM. Ducati e Aprilia sono all’inseguimento con Bagnaia che delude e manca la top10. Pecco è apparso molto corrucciato a livello tecnico con il suo team. 16.04 CLASSIFICA TEMPI PRE-QUALIFICHE 1 Pedro  ACOSTA 37 Q2 1:36.827 22 0.000 0.000 1:43.096 23 KTM 2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 Q2 1:37. 🔗 Leggi su Oasport.it

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