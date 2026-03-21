Alle 14.10 inizia la seconda sessione di prove libere del GP del Brasile 2026 di MotoGP, poco prima delle qualifiche. Durante le pre-qualifiche, l’incertezza ha caratterizzato l’atmosfera, con i piloti che cercano di migliorare i tempi e trovare stabilità sulla pista. Bezzecchi, tra i partecipanti, è in attesa di risposte e di un buon risultato nelle sessioni successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Nelle pre-qualifiche è stata l’incertezza a dominare. Le condizioni meteorologiche variabili hanno un po’ scombinato i piani delle varie squadre e a svettare in questo contesto così particolare è stato il francese Johann Zarco (Honda LCR). Hanno risposto presente con grande concretezza gli spagnoli Marc Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), come Francesco Bagnaia sull’altra GP26 Factory. 13.34 Sul circuito di Goiânia, in Brasile, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: FP2 dalle 14.10, prima delle qualifiche. Bezzecchi in cerca di risposte

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