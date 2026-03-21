LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | FP2 dalle 14.10 prima delle qualifiche Bezzecchi in cerca di risposte
Alle 14.10 inizia la seconda sessione di prove libere del GP del Brasile 2026 di MotoGP, poco prima delle qualifiche. Durante le pre-qualifiche, l’incertezza ha caratterizzato l’atmosfera, con i piloti che cercano di migliorare i tempi e trovare stabilità sulla pista. Bezzecchi, tra i partecipanti, è in attesa di risposte e di un buon risultato nelle sessioni successive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Nelle pre-qualifiche è stata l’incertezza a dominare. Le condizioni meteorologiche variabili hanno un po’ scombinato i piani delle varie squadre e a svettare in questo contesto così particolare è stato il francese Johann Zarco (Honda LCR). Hanno risposto presente con grande concretezza gli spagnoli Marc Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), come Francesco Bagnaia sull’altra GP26 Factory. 13.34 Sul circuito di Goiânia, in Brasile, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it
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