Durante il Gran Premio di Ungheria 2026, Acosta ha preso il comando con un allungo, seguito da Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio. A circa metà gara, Acosta ha mantenuto il primo posto, mentre Marquez ha superato Bezzecchi e Di Giannantonio per la seconda posizione. Nel frattempo, Bagnaia si è fermato ai box, visibilmente preoccupato, e ha parlato con i suoi ingegneri. La gara prosegue con i piloti ancora in lotta per i punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Bagnaia ai box è apparso molto preoccupato mentre parlava con i suoi ingegneri. La GP26 che aveva domato alla grande al Mugello, per ora è un rebus al Balaton Park. I piloti sono quasi tutti ai box per l’ultimo cambio gomme in vista dei time attack decisivi. 15.52 Di nuovo Acosta spinge e migliora! 1:37.401, lima qualche millesimo e rafforza la sua prima posizione. Martin si issa in quarta posizione a 505 millesimi dalla vetta. Bagnaia è 19° ma si ferma ai box! 15.50 Acosta si lancia, piazza il record nel T3 per 50 millesimi e manca il record per 49. Marquez migliora e sale al terzo posto a 151 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: allungo di Acosta poi Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP HIGHLIGHTS 2025 Hungarian GP

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta parte forte, Marquez e Di Giannantonio inseguonoFernandez ha migliorato i suoi tempi in tutte le sezioni del circuito, segnando un 1:39.

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Acosta, brutta partenza di Di GiannantonioDurante la gara del GP USA 2026 di MotoGP, Bezzecchi si trova a pochi decimi da Acosta, mentre Martin ha già staccato gli altri piloti.

Temi più discussi: MotoGP, programma e orari del GP Ungheria; MotoGP GP Ungheria, dove vedere la gara di Balaton: gli orari Tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Ungheria 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Balaton in diretta TV e streaming; LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: riparte la sfida Bezzecchi-Martin, Ducati attesa ad una reazione.

MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Ungheria #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #HungarianGP x.com

2026 GP Ungheria: Moto3 Libere 1, Moto2 Libere 1, MotoGP Libere 1, Moto3 Prove, Moto2 Prove & Discussione MotoGP Prove reddit

MotoGP, Bezzecchi nella conferenza del GP Ungheria: Mugello? Ho rivisto la gara 10 volteAlex Marquez è ancora assente dopo l'operazione alla clavicola successiva al brutto incidente di Barcellona: questa volta (dopo Michele Pirro al Mugello) il team Gresini lo sostituirà con Iker Lecuona ... sport.sky.it

LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in scia ad Aldeguer, Bagnaia pensa al passo garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00. Grazie e buon ... oasport.it