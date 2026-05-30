Il Milan ha ufficializzato l’esonero di Allegri, con il cambio dell’allenatore ormai imminente. Nel frattempo, Rangnick e Glasner sono stati scelti come possibili candidati per la panchina, superando altre opzioni. La società ha anche deciso di sollevare dall’incarico il direttore generale, l’amministratore delegato e il direttore sportivo, mentre si cerca un nuovo responsabile tecnico e dirigenziale. La rivoluzione societaria prosegue senza sosta.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. E se l'AD potrebbe farlo proprio Calvelli, per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono due le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; l'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick e Glasner staccano Planes e Pochettino. Ai ferri corti con Allegri

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