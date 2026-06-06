LIVE Milan – Allenatore | Glasner in pole position ma il Diavolo non ha fretta

Il Milan sta affrontando un cambiamento radicale con l'esonero dell'allenatore e di altri dirigenti chiave. In attesa di nominare i nuovi responsabili, si discute della possibile scelta per la panchina, con il nome di un tecnico europeo in pole position. La società non ha ancora fissato una scadenza precisa per le decisioni, e le trattative sono ancora in corso. La rivoluzione coinvolge anche il vertice dirigenziale, con la ricerca di nuovi responsabili per i ruoli precedentemente ricoperti.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Previsto anche un incontro con Matthias Jaissle, altro pupillo di Rangnick. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Il Milan verso una nuova era Rangnick e Glasner in pole position

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