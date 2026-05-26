Il Napoli sta valutando diverse opzioni per la panchina. Allegri è in pole position, ma l’attuale allenatore rimane in corsa. Il presidente ha chiamato anche un altro tecnico, anche se non sono stati resi noti i nomi. La decisione finale non è ancora stata presa e le trattative sono in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa.

Nuovo allenatore Napoli: quali sono gli ultimissimi sviluppi legati alla panchina del club azzurro. Cosa sta succedendo. Nuovo allenatore Napoli, la delicatissima ricerca societaria entra ufficialmente nel vivo. Archiviata la trionfale e intensa era targata Antonio Conte – chiusa con in bacheca uno storico Scudetto, una Coppa Italia e un prezioso secondo posto – la dirigenza partenopea non può permettersi passi falsi. Il presidente Aurelio De Laurentiis, coadiuvato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli e dal direttore sportivo Giovanni Manna, è attualmente impegnato in riunioni fiume per programmare il futuro. L’obiettivo è individuare una guida tecnica dalle spalle larghe, capace di reggere l’enorme pressione ambientale e di non ripetere i pericolosi errori commessi nel doloroso post-Spalletti con Rudi Garcia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuovo allenatore Napoli: Allegri in pole position, Italiano c’è ma De Laurentiis ha telefonato anche a…Ultimissimi sviluppi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, corsa alla panchina Sarri in pole, idea Allegri viva

Notizie e thread social correlati

Nuovo allenatore Napoli, il casting di De Laurentiis: Sarri in pole, ma spunta Mister XDopo l’addio di Antonio Conte, il presidente del club ha avviato una ricerca per individuare il nuovo tecnico.

Nuovo allenatore Napoli, chi al posto di Conte? Grosso e Italiano in lizza, il sogno è Allegri. Dentro al casting di De LaurentiisIl nome di un nuovo allenatore per il Napoli si fa sempre più concreto, con due nomi principali in corsa: Grosso e Italiano.

Temi più discussi: Napoli, vertice per il nuovo allenatore: c'è anche Allegri per il dopo Conte; Napoli, Allegri in vantaggio per diventare il nuovo allenatore; Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Allegri balza in pole, Italiano prima alternativa: la lista del presidente De Laurentiis; Allegri a un bivio: Milan o Napoli, ecco cosa indirizzerà la sua scelta.

Accelerata #Napoli per Vincenzo Italiano e incontro con l'allenatore del #Bologna. Ore decisive per il nuovo tecnico azzurro. Al momento Italiano o Massimiliano Allegri. Summit a Roma per il Napoli in corso. x.com

[Matteo Moretto] Il Milan sta cercando un nuovo CEO, un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. reddit

C'è Allegri per il dopo Conte. Ma salgono le quotazioni di Italiano: Potrei lasciare BolognaCapiremo tante cose solo dopo i verdetti europei. Non sempre uno la fa da padrone nelle decisioni, bisogna avere rispetto. Per un tipo di gioco contiano certi giocatori erano un limite, ora potrebber ... msn.com

SKY - Napoli, Allegri in vantaggio per diventare il nuovo allenatore, ecco la situazioneIl post Antonio Conte a Napoli potrebbe essere Massimiliano Allegri. Dopo uno scudetto, una Supercoppa Italiana e un secondo posto, gli azzurri hanno ufficialmente salutato l'allenatore dopo due stagi ... napolimagazine.com