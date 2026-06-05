LIVE Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in campo nella notte

Notizia in breve

Nella notte si è svolta la seconda partita della prima settimana della Nations League femminile di volley 2026, a Brasilia. La gara ha visto in campo le rappresentative di Italia e Olanda. La diretta ha seguito l’incontro tra le due squadre, senza comunicare risultati o dettagli specifici. La partita si è conclusa con una delle due nazionali che ha affrontato l’altra sul campo brasiliano.