Le qualifiche del GP di Monaco si svolgeranno sabato 6 giugno alle 16:00. La Ferrari è considerata favorita per la pole position, mentre si prevedono confronti diretti tra Hamilton e Leclerc. Verstappen, invece, potrebbe giocare un ruolo chiave, anche se non si esclude una possibile battaglia tra i piloti di testa. La posizione in griglia potrebbe influenzare significativamente l’esito della gara, dato che a Montecarlo la pole rappresenta un vantaggio notevole.

Le qualifiche del Gran Premo di Monaco avranno luogo a partire dalle ore 16:00 di sabato 6 giugno. Rappresenteranno un crocevia nell’economia dell’intero appuntamento, poiché come sappiamo bene, “a Montecarlo chi fa la pole position ha mezza vittoria in tasca”. D’altronde, sorpassare nel budello del Principato è diventato praticamente impossibile. Inoltre, i dati parlano chiaro. Dal 1986 in poi, il vincitore è sempre scattato dalle prime tre caselle, con l’unica eccezione della folle edizione 1996. Per il resto, chi non è partito in prima, seconda o terza posizione, non è mai salito sul gradino più alto del podio. Non solo, ben 15 delle ultime 21 edizioni sono state conquistate dal poleman. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - F1, GP Monaco 2026. Ferrari favorita per la pole, lotta fratricida fra Hamilton e Leclerc? Occhio a Verstappen!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE FP1 MONACO 2026: Ferrari sfida Mercedes!

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Hamilton svetta nella FP2, Verstappen e Leclerc in scia. Antonelli in top-5, Norris fermoNella seconda sessione di prove libere del GP Monaco 2026, Hamilton ha registrato il miglior tempo, seguito da Verstappen e Leclerc.

Gp del Giappone di F1, le qualifiche: si inizia, Kimi Antonelli in lotta per la pole. Leclerc e Hamilton inseguonoA Suzuka, le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1 vedono Kimi Antonelli in testa, mentre Leclerc e Hamilton si contendono le prime...

Temi più discussi: F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Monaco; F1, GP Monaco 2026: risultati e classifica FP2. Doppietta Ferrari! Hamilton e Leclerc pimpanti, Antonelli attardato; GP Monaco 2026 – Classifica FP1: Ferrari subito forte, 1-2 con Leclerc e Hamilton. Max 3° a mezzo secondo, poi Kimi; F1 | GP Monaco 2026: Ferrari e McLaren favorite, sabato decisivo.

GP Monaco 2026, risultati Fp2: Ferrari alza la voce! #F1 #MonacoGP x.com

GP Monaco 2026 - Tutti gli aggiornamenti ufficiali: novità su ali, sospensioni e raffreddamento reddit

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Ferrari vuole la pole nel Principato, Antonelli alla provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end di Montecarlo, sesto appuntamento ... oasport.it

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Ferrari padrona del venerdì a Montecarlo, Antonelli alle spalle di RussellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.05 La Ferrari si conferma la ... oasport.it