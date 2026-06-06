L’Inter esaudisce il desiderio di Chivu e riacquista Aleksandar Stankovic

L’Inter ha riacquistato Aleksandar Stankovic, confermando la volontà di rinforzare la propria rosa. La società ha accontentato la richiesta di Cristiano Chivu, che aveva espresso il desiderio di vedere il centrocampista tornare in squadra. La notizia è stata comunicata ufficialmente e la trattativa si è conclusa positivamente. Stankovic torna così a vestire la maglia nerazzurra, rafforzando il reparto di centrocampo per la prossima stagione.

2026-06-05 17:54:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: C Cristiano Chivu Ha già il suo primo rinforzo per difendere il Scudo conquistato nella sua prima stagione con il Inter .e lo sa in prima persona. Un anno dopo aver completato il suo trasferimento a Streghe la squadra nerazzurro ha reso effettiva la propria opzione di riacquisto per Aleksandar Stankovic. È stato ceduto per circa 10 ‘chili’ e ora ritorna in cambio di 23 milioni. Firma fino al 2031. Senza occasioni in prima squadra, questa formula si è rivelata un completo successo per l’Inter nel caso di Aleksandar Stankovic che è ‘esploso’ nelle file di un Bruges che ha ripreso lo scettro del Lega Pro Belga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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