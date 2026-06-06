L?idea del nucleare ?galleggiante? a 12 miglia dalla costa Marchionna | Mini reattori nei floaters dell' eolico offshore
Un progetto prevede di installare mini reattori nucleari di ultima generazione su piattaforme galleggianti a circa 12 miglia dalla costa, vicino a una città del sud Italia. La proposta si inserisce in un piano di sviluppo di energia offshore, combinando i reattori con impianti eolici in mare. Nessuna installazione è prevista sulla terraferma.
Brindisi candidata ad ospitare un mini reattore nucleare di ultima generazione? Non sulla terraferma. Ma non è da escludere l’ipotesi che le acque al largo della costa del mare Adriatico meridionale possano, invece, farlo. Il quadro nazionale Grazie al ddl sul nucleare, approvato alla Camera delle scorse ore, e grazie alla proposta del segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo, rilanciata proprio dal sindaco Giuseppe Marchionna, secondo il quale una localizzazione di questo tipo potrebbe rassicurare la popolazione. Questo possibile scenario si inserisce, come accennato, in un quadro nazionale in forte accelerazione politica verso questo tipo di soluzioni energetiche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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