Eolico offshore il progetto rimane fermo De Pascale | Vogliono puntare sul galleggiante scelta miope del Governo

Il progetto del parco eolico offshore Agnes, situato al largo di Ravenna, è attualmente sospeso. Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha dichiarato che il governo intende concentrarsi sull’opzione del galleggiante, definendola una scelta miope. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico offshore non procede, rimanendo in attesa di sviluppi futuri. La decisione ha suscitato reazioni nel settore energetico e tra le autorità locali.

Il progetto del parco Agnes, il fotovoltaico offshore di Ravenna, rimane “in freezer”, spiega il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. “In questo momento la strategia del ministero dell'Ambiente è quella di bloccare tutto l'eolico offshore italiano, facendo una scelta che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Progetti eolico offshore, i dubbi del governo: scatta l?allarme sui costi. In Puglia quattro impianti da valutare Barattoni 'striglia' la premier Meloni sull'eolico offshore: "Forti inesattezze, non conosce il progetto Agnes"Il sindaco: "Come si fa a pensare di riaccendere le centrali a carbone e non considerare, invece, progetti di cui si parla da tempo, come quello di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump al paradosso: spende miliardi pubblici per fermare l’eolico offshore; Eolico offshore nel Golfo di Squillace, Cara Catanzaro attacca: Progetto incompatibile con il territorio; F.lli Righini . Doppia commessa di eolico offshore nel Mar Baltico; Progetto di Parco Eolico Offshore Enotria: le osservazioni di Potere al Popolo Calabria · catanzarochannel.it. Eolico offshore, per Petrusinu ogni minestra: Serve confronto vero con il territorioL’associazione Petrusinu ogni minestra esprime pieno sostegno alla posizione assunta dall’Amministrazione comunale di Catanzaro nel ribadire il proprio netto diniego al progetto del parco eolico of ... catanzaroinforma.it Parco eolico offshore Enotria: Bosco: Sì alle rinnovabili, no a chi vuole saccheggiare il nostro mareIl Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, esprime piena e convinta solidarietà alla delibera con cui la Giunta comunale, su ... catanzaroinforma.it Eolico offshore, il Comune di Catanzaro dice ancora no Eolico offshore, il Comune di Catanzaro dice ancora no. La Giunta boccia il progetto “Enotria” da 555 MW nel Golfo di Squillace: Scelta politica che punta su turismo, porto e tutela del paesaggio. LEGGI T - facebook.com facebook Pichetto, stiamo rivedendo il decreto per i fondi a eolico offshore. "Sentiti gli operatori per preparare bozza di modifica della misura" #ANSA x.com