Laboratorio sulla lettura del tarocchi

Il 5 giugno 2026 si terrà un laboratorio dedicato alla lettura dei tarocchi, un appuntamento che si ripete ogni primo venerdì del mese. L'incontro offrirà l'opportunità di approfondire le tecniche e le modalità di interpretazione degli arcani, rivolgendosi a chi desidera migliorare le proprie capacità in questo ambito. Il laboratorio si svolge in un ambiente dedicato all'apprendimento pratico, con sessioni guidate e momenti di confronto tra i partecipanti.

il 5 giugno 2026: «Ogni primo venerdì del mese un laboratorio sui tarocchi che ti permetterà di affinare le tue doti nella lettura degli arcani». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Laboratorio di Tarologia: Letture in diretta e guida al linguaggio dei simboli

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