L’Estate entra nel vivo arriva il caldo africano con temperature fino a 36°C

Notizia in breve

Le temperature in Italia salgono fino a 36°C a causa di un'ondata di caldo africano. L'estate si fa sentire con un rapido aumento delle temperature e un cambiamento delle condizioni atmosferiche. La situazione si mantiene stabile e senza variazioni significative, con il caldo che interessa diverse regioni del paese. Nessun temporale o precipitazione significativa è stata segnalata fino a questo momento.