L’Estate entra nel vivo arriva il caldo africano con temperature fino a 36°C

Da webmagazine24.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le temperature in Italia salgono fino a 36°C a causa di un'ondata di caldo africano. L'estate si fa sentire con un rapido aumento delle temperature e un cambiamento delle condizioni atmosferiche. La situazione si mantiene stabile e senza variazioni significative, con il caldo che interessa diverse regioni del paese. Nessun temporale o precipitazione significativa è stata segnalata fino a questo momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – L’estate accelera i tempi e torna a imporsi sull’Italia con un deciso cambio di scenario atmosferico. Dopo una prima ondata di calore a fine maggio, seguita da una fase instabile con temporali e correnti fresche, il Paese si prepara ora a una nuova e più duratura fase di stabilità meteorologica, destinata a segnare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I fall into the arms of the cold CEO, but he fell in love with me at first sight!

Video I fall into the arms of the cold CEO, but he fell in love with me at first sight!

Notizie e thread social correlati

Meteo, arriva il caldo "quasi" africano: temperature fino a 31 gradi ma tornano anche i temporaliLe temperature supereranno i 30 gradi nei prossimi giorni, segnando un aumento del caldo.

Italia nella morsa del caldo africano: temperature fino a 35 gradi e clima da piena estateL’Italia sta vivendo un’ondata di caldo intenso con temperature che raggiungono fino a 35 gradi.

Temi più discussi: Previsioni meteo, ultime ore di pioggia al Centro-Nord: da domenica l'estate entra nel vivo; L’estate di Varignana. Eccellenze agricole, ristorazione e musica nelle serate a Palazzo; L'estate entra nel vivo ad Apollosa che si prepara in grande stile ad ospitare una nuova pagina sportiva del Torneo di Green Volley, giunto alla XVIII edizione; Diamond League, Europei e strada: inizia l'estate della grande atletica.

l estate entra nelMeteo, l'Estate entra nel vivo: Caldo in aumento al Centro-Sud, residua instabilità al Nord. Parla TediciCome accade ormai da diversi anni, le dinamiche atmosferiche tendono ad anticipare i tempi della stagione calda. Se la prima, eccezionale ondata di calore aveva già fatto il suo esordio a fine maggio ... ilmeteo.it

l estate entra nelAl Cohiba la stagione estiva entra nel vivoAl Cohiba, lo storico chiosco al mare in baia di Sistiana, dal 29 maggio la stagione estiva entra nel vivo con i seguenti orari: stabilimento balneare & bar tutti i giorni dalle 9 alle 21, ristora ... triesteprima.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web