L’Estate entra nel vivo arriva il caldo africano con temperature fino a 36°C
Le temperature in Italia salgono fino a 36°C a causa di un'ondata di caldo africano. L'estate si fa sentire con un rapido aumento delle temperature e un cambiamento delle condizioni atmosferiche. La situazione si mantiene stabile e senza variazioni significative, con il caldo che interessa diverse regioni del paese. Nessun temporale o precipitazione significativa è stata segnalata fino a questo momento.
(Adnkronos) – L’estate accelera i tempi e torna a imporsi sull’Italia con un deciso cambio di scenario atmosferico. Dopo una prima ondata di calore a fine maggio, seguita da una fase instabile con temporali e correnti fresche, il Paese si prepara ora a una nuova e più duratura fase di stabilità meteorologica, destinata a segnare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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