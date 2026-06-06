La giunta comunale di Massa ha approvato all’unanimità un pacchetto di interventi che riguardano sicurezza, spazi pubblici e viabilità. Tra le novità, sono previsti lavori per migliorare la sicurezza stradale e l’accessibilità delle aree pubbliche. Sono stati approvati anche interventi per la riqualificazione di alcune zone della città e per ottimizzare la viabilità urbana in vista dell’estate. La decisione coinvolge diversi ambiti per potenziare i servizi cittadini.

La giunta comunale di Massa ha approvato all’unanimità un nuovo pacchetto di interventi per riorganizzare viabilità, spazi pubblici e sicurezza a Marina di Massa in vista dell’estate 2026, con l’obiettivo di aumentare la capacità di accoglienza dei locali, migliorare la fruibilità delle aree centrali e gestire l’afflusso turistico previsto nei mesi più intensi. Dal inizio mese sono state introdotte modifiche strutturali alla circolazione in via Colombo e nel collegamento tra Piazza Betti e Piazza Pellerano, dove una corsia di marcia e diversi stalli di sosta verranno trasformati in spazi pedonali destinati ai dehors degli esercizi di somministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’estate alle porte. Varato un pacchetto di novità per sicurezza, spazi pubblici e viabilità

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