Estate alle porte a Bellaria Igea Marina nuove regole per traffico e sosta | come cambia la viabilità

Con l’arrivo della stagione estiva, a Bellaria Igea Marina sono stati adottati nuovi provvedimenti riguardanti la viabilità e la sosta. Questi cambiamenti sono stati introdotti per facilitare lo svolgimento di numerosi eventi di grande richiamo, tra sport e musica, che si svolgeranno nei prossimi giorni. Le modifiche alle regole sul traffico sono state disposte per garantire un flusso più ordinato e sicuro durante tutto il periodo estivo.

L’entrata nel vivo nella bella stagione, impreziosita a Bellaria Igea Marina da tanti eventi a grande richiamo di pubblico, dallo sport alla musica, comporterà già dal prossimo periodo l’istituzione di diversi provvedimenti, in termini di sosta e viabilità: disposti per garantire uno svolgimento.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Prima nata del 2026 a Bellaria Igea Marina, visita in Comune per BeatriceIl sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la piccola Beatrice, prima nata dell’anno e tra le prime registrate con procedura anagrafica digitale Visita... Leggi anche: Bellaria Igea Marina: studenti fioristi vincono in Canada, un progetto didattico premia la cura del territorio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arrivano i rinforzi: 10 vigili in più per l’estate; Un quarto di secolo di volontariato, 25 anni della Protezione civile di Bellaria: Angeli custodi in giallo; Bellaria Igea Marina, Valerio Aprea chiude la stagione teatrale con Lapocalisse: appuntamento venerdì 17 aprile. Bellaria, al via le tour experience estivePartiranno a inizio giugno le nuove tour experience promosse dall’Assessorato al Turismo di Bellaria Igea Marina, realizzate in collaborazione con le ... chiamamicitta.it Bellaria Igea Marina, non solo Notte Rosa: un lungo calendario di eventi che accompagna l’estateIntensa attività sia sportiva che ludica per giovani e famiglie a Bellaria Igea Marina con l’estate Forever BIM. Gli appuntamenti sono a cura di Fondazione Verdeblu, le associazioni cittadine sportive ... quotidiano.net Bellaria Igea Marina, arriva il piano viabilità per l'estate: ecco tutte le novità su sosta e parcheggi - facebook.com facebook