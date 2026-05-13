Dalle ex fabbriche alle cascine | i 25 spazi ibridi di Milano aprono le porte con una novità

A Milano dal 21 al 24 maggio si svolgono le giornate dedicate alla rete degli spazi ibridi, un evento che coinvolge 25 luoghi della città. Questi spazi sono stati ricavati da ex fabbriche e cascine, trasformandosi in centri di attività culturali e sociali. L’iniziativa mette in luce il ruolo di questi ambienti come nuovi punti di riferimento per la vita urbana, frutto di progetti di rigenerazione e riuso.

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