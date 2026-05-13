Dalle ex fabbriche alle cascine | i 25 spazi ibridi di Milano aprono le porte con una novità
A Milano dal 21 al 24 maggio si svolgono le giornate dedicate alla rete degli spazi ibridi, un evento che coinvolge 25 luoghi della città. Questi spazi sono stati ricavati da ex fabbriche e cascine, trasformandosi in centri di attività culturali e sociali. L’iniziativa mette in luce il ruolo di questi ambienti come nuovi punti di riferimento per la vita urbana, frutto di progetti di rigenerazione e riuso.
Milano scopre i suoi nuovi centri di gravità. Dal 21 al 24 maggio prendono il via le giornate della rete degli spazi ibridi, un’iniziativa che coinvolge 25 luoghi della città nati da progetti di rigenerazione urbana a base sociale e culturale.Realtà eterogeneeIl progetto, promosso nel 2021 dal.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Le prime 8 ore di lavoro in Italia non le ottennero gli operai delle fabbriche. Non fu Milano con le sue ciminiere. Non fu Torino con le sue officine. Fu Vercelli — e a conquistarle furono donne con i piedi nell'acqua gelida delle risaie. Siamo nel 1906. Le mondin - Facebook facebook
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