lega zaia verso il ruolo di vicesegretario e durigon di coordinatore per il sud il 10 giugno il consiglio federale

Il Consiglio federale della Lega si riunirà il 10 giugno per discutere le nomine di Zaia come vicesegretario e Durigon come coordinatore per il Sud. Salvini punta a rafforzare la posizione del partito in vista delle prossime campagne elettorali. La riunione si svolge in un momento di tensione interna, con l’obiettivo di consolidare la leadership e riorganizzare le strategie politiche. La data segna un passo chiave nella ridefinizione della struttura del partito.

Salvini sembra pronto a giocarsi delle nuove carte per cercare di risalire la china nei sondaggi, e l'appuntamento è per il prossimo 10 giugno quando ci sarà il Consiglio federale Luca Zaia va verso il ruolo di vicesegretario della Lega, mentre Claudio Durigon potrebbe essere nominato come co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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