Crescono le ’truppe’ del generale. E sono sette i delegati riminesi di Futuro Nazionale che il 13 e il 14 giugno saranno all’Auditorium della Conciliazione a Roma per ’assemblea costituente del partito creato da Roberto Vannacci. Sette delegati possono apparire pochi "ma per ogni delegato era necessario presentare almeno 35 iscrizioni o tesseramenti" premette Bruno Galli (in foto al centro), uno dei referenti provinciali in questa fase di costituzione di Futuro Nazionale, insieme a Luca Campisi. "Inoltre vedo che in altre province emiliane ben più popolose hanno i nostri stessi numeri". "Nel solo comitato locale di cui sono referende – riprende Galli - siamo riusciti ad arrivare già a 213 iscrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tantissima gente a Palermo per il tour del Generale Vannacci con Futuro Nazionale

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Temi più discussi: Le truppe del generale Vannacci. Già 250 iscritti a Futuro Nazionale: Pronti a radicarci nel territorio; Vannacci accoglie Furgiuele e lancia la sfida al centrodestra: Pronti a correre da soli; Sandra Passadore, fuga da Fratelli d'Italia: aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci; Il generale a caccia di voti anche a sinistra: Parte del suo elettorato viene dai 5Stelle.

Giulio Galetti ' ( ) Il 3 febbraio 2026, Roberto Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale. Al momento del distacco lo accreditano di un 3% scarso di consen x.com

Il generale a caccia di voti: Parte del suo elettorato viene dai 5SIl sondaggista Noto: Dal centrodestra prende solo l’1,5% ... msn.com

Le truppe del generale sbarcano in Sicilia, Vannacci: Futuro nazionale correrà alle regionali in SiciliaDopo Catania il tour siciliano di Futuro Nazionale prosegue a Caltanissetta, domani 30 maggio a Palermo, il 31 maggio a Milazzo e a Messina alla Camera di Commercio. blogsicilia.it