Comitato per il generale Vannacci sono già cinquanta gli iscritti

Un comitato per il generale Vannacci ha già raccolto una cinquantina di iscritti nel territorio di Montale. Tra gli aderenti si sono incontrati per pianificare le prossime attività legate alla fase di creazione del nuovo partito, promosso dal generale Roberto Vannacci. L’obiettivo è definire le strategie e le iniziative da intraprendere in vista della costituzione ufficiale del movimento politico.

Sono già una cinquantina gli iscritti al comitato costituente di Futuro Nazionale di Montale. Una parte degli iscritti si è riunita per organizzare le prossime iniziative, sempre nell’ambito della fase costituente del nuovo partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Quello di Montale è il comitato "286 Montale Pistoia". Gli iscritti non sono tutti di Montale, ma provengono dall’area della provincia di Pistoia dove al momento operano due comitati di Futuro Nazionale (l’altro è comitato "18 Quarrata"). Nella riunione del comitato si è parlato della organizzazione di incontri con la cittadinanza come gazebo, banchini e altre occasioni di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comitato per il generale Vannacci, sono già cinquanta gli iscritti Tutto esaurito per il Generale Vannacci nella Bassa Bresciana Leggi anche: Vannacci, primo show sulla remigrazione a Montecatini: già 12mila iscritti al movimento Il generale Roberto Vannacci fa proseliti ad Ancona. È nato il Comitato costituente di Futuro NazionaleANCONA – Alcune settimane fa ad Ancona è nato il primo Comitato Costituente di Futuro Nazionale con Vannacci.