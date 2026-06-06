Oggi si disputano 23 partite amichevoli di calcio, con inizio intorno a mezzanotte e conclusione in tarda serata. Tra le sfide principali, gli Stati Uniti incontrano la Germania, mentre l’Inghilterra, il Belgio e il Portogallo sono in campo in altri incontri. Cristiano Ronaldo affronta il nazionale cileno, e Harry Kane gioca contro la Nuova Zelanda. Le partite si svolgono in vari stadi e coinvolgono diverse nazionali.

Un sabato di partite al sapore di Mondiale estivo: saranno 18 le squadre impegnate nella rassegna americana che oggi scenderanno in campo tra mezzanotte e le dieci di sera in test amichevoli che ci avvicinano al grande evento che inizierà il prossimo 11 giugno. Subito dopo la mezzanotte il Paraguay affronta il Nicaragua, mentre all’una del mattino l’Arabia Saudita se la vedrà con Portorico. Canada-Irlanda e Haiti-Perù completano le partite in notturna delle squadre impegnate nel Mondiale, per poi riprendere alle 15 con Belgio-Tunisia, inserite rispettivamente nei gruppi G ed F. Alle 19.45 sarà il turno del Portogallo di Roberto Martinez, che ospiterà il Cile, mentre il big match è previsto per le 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: gli Usa affrontano la Germania, in campo anche Inghilterra, Belgio e Portogallo

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