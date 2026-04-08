Ryanair ha comunicato la cancellazione di numerosi voli in diversi paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio. La decisione riguarda decine di voli e coinvolge vari aeroporti di queste nazioni. La compagnia ha spiegato che questa scelta deriva da problemi legati alla crisi dei carburanti, che continua a influenzare il settore del trasporto aereo in Europa.

Ryanair ha annunciato la cancellazione di decine di voli in tutta Europa a dimostrazione del fatto che, nonostante la tregua in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz, la crisi dei carburanti è ben lontana dell’essere risolta. La compagnia low cost ha giustificato il taglio puntando il dito contro i rincari insostenibili delle tasse aeroportuali, l’incremento delle imposte statali sul trasporto aereo e l’aumento delle tariffe per i servizi di gestione del traffico. Ryanair, dunque, intende abbandonare o ridurre drasticamente la presenza in quegli aeroporti divenuti troppo onerosi per concentrare la sua presenza in scali più competitivi dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ryanair cancella i voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio: gli aeroporti coinvolti

Ryanair cancella voli alle Azzorre dopo i tagli in Spagna, Germania, Francia e Belgio: gli aeroporti coinvoltiRyanair ha deciso di cancellare anche tutti i voli da e per le Azzorre dopo i tagli effettuati in Spagna, Germania, Francia e Belgio.

Ryanair cancella voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e PortogalloA causa della carenza di carburante e dell'aumento dei costi, la compagnia irlandese low cost ha dovuto tagliare diverse rotte in Europa.

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Ryanair annuncia tagli a numerose rotte europee entro il 2026, colpendo soprattutto Spagna, Germania, Francia, Belgio e Portogallo. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/ryanair-inizia-cancellare-voli-europa-manca-carburante-870316.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook