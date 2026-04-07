Viaggi Ryanair cancella voli in Spagna Germania Francia Portogallo e Belgio | tutte le rotte e gli aeroporti interessati

Ryanair ha annunciato la cancellazione di numerosi voli in Europa, coinvolgendo aeroporti in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio. La compagnia aerea ha comunicato che le riduzioni riguarderanno diverse rotte previste per l’estate del 2026, portando a una diminuzione delle operazioni in vari paesi europei. La decisione riguarda varie destinazioni e aeroporti, senza specificare i numeri esatti delle cancellazioni.

Quali voli sono a rischio questa estate? Ryanair si appresta a ridurre la propria rete di voli in Europa nel 2026, con tagli alle rotte che interesseranno diversi paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Belgio. Come indica Euro Weekly News, la compagnia aerea ha motivato la decisione con l'aumento delle tasse aeroportuali, delle tariffe aeroportuali e dei costi operativi. Tra i paesi più colpiti figurano popolari destinazioni turistiche frequentate dagli italiani. Ecco l'elenco completo delle rotte e degli aeroporti interessati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Ryanair cancella i voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio: gli aeroporti coinvoltiRyanair ha annunciato la cancellazione di decine di voli in tutta Europa a dimostrazione del fatto che, nonostante la tregua in Iran e la riapertura...

Ryanair cancella voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e PortogalloA causa della carenza di carburante e dell'aumento dei costi, la compagnia irlandese low cost ha dovuto tagliare diverse rotte in Europa.

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