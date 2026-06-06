Le Mans per noi è il Super Bowl

La 24 Ore di Le Mans viene definita come il Super Bowl delle corse automobilistiche, un evento unico e irreplicabile. Antonello Coletta, rappresentante della Ferrari vincente, ha commentato l'importanza della gara, sottolineando il suo valore come appuntamento di riferimento nel motorsport. La competizione si svolge annualmente ed è considerata una delle più prestigiose nel settore delle corse endurance. La vittoria di Ferrari a Le Mans è stata celebrata come un risultato di rilievo per la casa automobilistica.

"La 24 Ore di Le Mans è come il SuperBowl. Un evento unico, francamente non imitabile." Antonello Coletta è il volto della Ferrari che vince. Il manager romano, da decenni al servizio dell’azienda di Maranello, è il responsabile del progetto Wec. È stato lui a riportare il Cavallino nella categoria top delle competizioni di durata. Risultato, anzi risultati: la 499P si è aggiudicata le ultime tre edizioni della maratona francese e dopo oltre mezzo secolo, sono arrivati in Italia anche i titoli iridati per piloti e costruttori. "Ma il nostro appetito non è certo calato – spiega Coletta –. Anzi, proprio nella storia della Ferrari abbiamo uno stimolo eccezionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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When A Mans Ego Holds Back A Super Bowl Team

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