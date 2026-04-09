Nella notte si sono disputate diverse partite NBA, tra cui Thunder contro Clippers e Hawks contro Cavaliers, con i punteggi completi disponibili per ciascun match. Nel frattempo, Chet Holmgren ha fatto un paragone tra le teste di serie dei playoff e il Super Bowl, attirando l'attenzione di molti appassionati. La notizia arriva da una fonte sportiva nota e aggiornata, offrendo dettagli sui risultati e sulle analisi degli incontri appena conclusi.

2026-04-09 11:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Chet Holmgren afferma di aver smesso di “cercare di vincere il Super Bowl in ogni singola giocata” dopo aver segnato 30 punti e 14 rimbalzi per aiutare gli Oklahoma City Thunder a sigillare il seme numero uno della Western Conference con una vittoria per 128-110 sui Los Angeles Clippers mercoledì. I Thunder sono riusciti nell’impresa per la terza stagione consecutiva e stanno vincendo sette partite – perdendo una delle ultime 20 gare – mentre si preparano ad avere un vantaggio in casa durante la difesa del titolo nei playoff. “Sento che la mia comprensione dell’urgenza con pazienza è migliorata molto”, ha affermato Holmgren, campione NBA nel 2025 e All-Star in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Risultati NBA: Thunder vs Clippers, Hawks vs Cavaliers, punteggi completi mentre Chet Holmgren fa un confronto al Super Bowl per le migliori teste di serie nei playoff

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I THUNDER SI CONFERMANO NUMERI 1 I Thunder travolgono i Clippers e si prendono il miglior record della regular season NBA, blindando il fattore campo per tutti i playoff. Decisivi Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander, mentre a Los Angeles non ba - facebook.com facebook

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