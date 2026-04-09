Risultati NBA | Thunder vs Clippers Hawks vs Cavaliers punteggi completi mentre Chet Holmgren fa un confronto al Super Bowl per le migliori teste di serie nei playoff
Nella notte si sono disputate diverse partite NBA, tra cui Thunder contro Clippers e Hawks contro Cavaliers, con i punteggi completi disponibili per ciascun match. Nel frattempo, Chet Holmgren ha fatto un paragone tra le teste di serie dei playoff e il Super Bowl, attirando l'attenzione di molti appassionati. La notizia arriva da una fonte sportiva nota e aggiornata, offrendo dettagli sui risultati e sulle analisi degli incontri appena conclusi.
2026-04-09 11:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Chet Holmgren afferma di aver smesso di “cercare di vincere il Super Bowl in ogni singola giocata” dopo aver segnato 30 punti e 14 rimbalzi per aiutare gli Oklahoma City Thunder a sigillare il seme numero uno della Western Conference con una vittoria per 128-110 sui Los Angeles Clippers mercoledì. I Thunder sono riusciti nell’impresa per la terza stagione consecutiva e stanno vincendo sette partite – perdendo una delle ultime 20 gare – mentre si preparano ad avere un vantaggio in casa durante la difesa del titolo nei playoff. “Sento che la mia comprensione dell’urgenza con pazienza è migliorata molto”, ha affermato Holmgren, campione NBA nel 2025 e All-Star in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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youtube.com/watchv=59hzUX… Video clamoroso della NBA e di Chet, bellissimo x.com