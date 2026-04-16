I membri del gruppo BTS hanno condiviso un dettaglio relativo a un incontro con Usher durante il periodo di preparazione per il suo show al Super Bowl 2024. Secondo quanto riferito, Usher aveva invitato uno di loro a prendere parte alla performance. La conversazione si è svolta nel contesto delle attività di preparazione per l’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità dell’invito.

I BTS hanno recentemente raccontato un aneddoto legato ad Usher risalente al periodo nel quale il rapper stava preparando la sua esibizione al Super Bowl nel 2024. Intervistati per la cover story di Rolling Stone, alla domanda sul concerto al quale avrebbero suonato ed avrebbe segnato la loro carriera, la band aveva accennato all ‘Half Time del Super Bowl. Nel video Jung Kook, uno dei membri della band sulla performance all’evento sportivo aveva risposto con una smorfia manifestando un dissenso. Il collega aveva RM aveva raccontato: “Jung Kook ci era quasi arrivato, perché Usher lo aveva invitato davanti all’esercito.Ma non ha funzionato perché è andato nell’esercito” BTS, l’aneddoto sul Super Bowl e Usher.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I BTS rivelano: “Usher aveva invitato uno di noi a partecipare al Super Bowl 2024”

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