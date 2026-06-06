Nel Lazio, nei primi quattro mesi del 2026, si sono verificati 24 decessi a causa di infortuni sul lavoro, con un aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'incremento riguarda in particolare la zona di Roma e provincia. I dati evidenziano un aumento dei casi mortali legati a incidenti sul lavoro nel periodo considerato.

Nel Lazio gli infortuni sul lavoro sono aumentati del 9,5% nei primi quattro mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati Inail elaborati dalla Cgil Roma e Lazio, rilevati al 30 aprile. Le denunce complessive sono passate da 13.884 a 15.208, mentre i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAZIOTV - Colleferro/Artena: morto sul lavoro, lutto cittadino - (14-01-2026)

Notizie e thread social correlati

Morti sul lavoro, Padova è la provincia veneta con più vittime nei primi tre mesi del 2026Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Padova si posiziona al primo posto tra le province venete per il numero di vittime di incidenti sul...

Morti sul lavoro in Puglia, 14 vittime nei primi tre mesi del 2026: numeri in calo a Bari e provinciaNei primi tre mesi del 2026, in Puglia sono state registrate 14 vittime di incidenti sul lavoro, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo...

Si parla di: Lazio, infortuni sul lavoro +9,5%: 24 morti nei primi quattro mesi del 2026. Male Roma e provincia.

Lavoro, Cgil: Nella Tuscia da 621 a 701 infortuni sul lavoro da gennaio ad aprile 2026NewTuscia – VITERBO – Aumentano nel Lazio gli infortuni denunciati nei primi quattro mesi del 2026. Sulla base dei dati Inail rilevati al 30 aprile, le denunce complessive passano dalle 13.884 del pe ... newtuscia.it

Infortuni e morti sul lavoro nel Lazio, la Cgil: crescita del 9,5% nel primo quadrimestre 2026, Roma in testaLa Cgil: Aumentano nel Lazio le denunce per infortuni o morti sul lavoro, +9,5% nel periodo gennaio-aprile 2026 rispetto al primo quadrimestre del ... fanpage.it