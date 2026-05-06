Morti sul lavoro Padova è la provincia veneta con più vittime nei primi tre mesi del 2026
Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Padova si posiziona al primo posto tra le province venete per il numero di vittime di incidenti sul lavoro. I dati ufficiali indicano che in questa regione si sono verificati più decessi rispetto ad altre province nei primi tre mesi dell’anno. La statistica riflette un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, senza ulteriori dettagli sui settori coinvolti.
Nei primi tre mesi del 2026, la provincia euganea registra il dato più pesante del Veneto per numero di morti sul lavoro. Sono 6 le vittime rilevate in provincia a fine marzo, più di Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Belluno e Rovigo. Un numero che colloca il territorio padovano al centro di un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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