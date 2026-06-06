Chi conosce solo Kill Bill e la sua tutina gialla probabilmente non sa da dove viene la citazione di Quentin Tarantino, che da sempre dissemina le sue opere di riferimenti pop del passato. In questo caso rimandando a uno dei film più iconici della storia del cinema, titolo originale Game of Death, in italiano L’ultimo combattimento di Chen, capolavoro del genere con Bruce Lee e. Kareem Abdul Jabbar. Sì, il campione di basket dei Los Angeles Lakers. Al di là dei gusti, siamo di fronte a uno degli esempi meglio riusciti di contaminazione tra mondi, in questo caso tra sport diversi. Alì e Inoki lo fecero per la.borsa, Lee e Jabbar per passare alla storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’attore e il campione di basket erano amici. Le riprese furono interrotte per la morte della stella del jet kune doo, ma il regista riuscì a completare il film che ha ispirato anche Kill Bill di Quentin Tarantino. Bruce Lee e Jabbar, quel duello rimasto nel cuore dei fans

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Kill Bill: The Whole Bloody Affair ci ricorda che Quentin Tarantino è il migliore quando si tratta di ritmoArriva in sala Kill Bill: The Whole Bloody Affair, il film di Quentin Tarantino che combina i due volumi del suo cult degli anni Duemila.

Temi più discussi: 10 momenti cult da Kill Bill Volume 1 e 2; Kill Bill: The Whole Bloody Affair resta al cinema fino al 10 giugno; 281 minuti di puro cinema con Kill Bill: perché non potete perdere l'occasione di vedere il capolavoro di Tarantino senza censure; Kill Bill: The Whole Bloody Affair recensione: il vero film immaginato da Tarantino.

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