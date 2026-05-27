Kill Bill | The Whole Bloody Affair | la versione integrale del film di Quentin Tarantino al Rouge et Noir

La Sposa è tornata. Niente Volume 1, niente Volume 2. Kill Bill: The Whole Bloody Affair non è solo un montaggio esteso dei due capitoli; è la visione originale e brutale di Quentin Tarantino, finalmente riunita in un unico epico poema di sangue.Dalla sequenza animata integrale al massacro degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR, dal 28 maggio al 3 giugno al cinema

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