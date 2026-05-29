Arriva in sala Kill Bill: The Whole Bloody Affair, il film di Quentin Tarantino che combina i due volumi del suo cult degli anni Duemila. La pellicola, mai distribuita prima in questa versione completa, ripropone la storia di una donna che cerca vendetta. La versione integrale dura oltre quattro ore e sarà proiettata in alcune sale selezionate. La distribuzione è limitata e l’uscita è prevista per pochi giorni.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, quali sono le differenze con i volumi originali? The Whole Bloody Affair sta infatti ad indicare un progetto che inizialmente uscì in due momenti separati, prima nel 2003 e poi nel 2004, che si riunisce per rispettare la volontà del suo creatore. Con in aggiunta qualche estratto extra e degli evidenti cambiamenti rispetto alle pellicole originali, su tutti lo scontro con i Crazy 88 che da bianco e nero torna a colori, sequenza che con la precedente scelta cromatica cercava di smarcarsi da una censura che avrebbe ritenuto troppo violenta la sequenza e che si imbratta invece ora del rosso vermiglio del sangue delle vittime della sposa Beatrix Kiddo di Uma Thurman - anche se c'è per chi si trattava di un omaggio al cinema giapponese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kill Bill: The Whole Bloody Affair ci ricorda che Quentin Tarantino è il migliore quando si tratta di ritmo

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Arriva Kill Bill: The Whole Bloody Affair in sala!

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