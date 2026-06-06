L’associazione Emocromatosi compie 30 anni

L’Associazione Emocromatosi di Monza ha celebrato il trentesimo anniversario con vari eventi. Fondata il 29 aprile 1996 da un professore e alcuni pazienti, l’associazione si dedica a sensibilizzare e supportare chi soffre di questa condizione. La data di fondazione è stata ricordata con iniziative che si sono svolte nel corso dell’anno.

L’ Associazione Emocromatosi di Monza compie 30 anni e li festeggia con una serie di eventi. Il 29 aprile 1996 veniva costituita a cura del professor Alberto Piperno insieme ad alcuni pazienti. Già negli anni ‘80 aveva avviato un ambulatorio di ricerca e cura dell’Emocromatosi (poi diventato Centro malattie rare). L’ emocromatosi è una malattia genetica che altera il metabolismo del ferro, provocando un eccessivo assorbimento di ferro nell’intestino, che si accumula lentamente, ma in modo progressivo negli organi (soprattutto fegato, cuore, pancreas e articolazioni) danneggiandoli. "L’idea di fondo – spiega il presidente Enio Mariani – era... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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