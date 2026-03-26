Il Comitato di Chiuso, nato dieci anni fa da un gruppo di genitori di studenti della scuola primaria locale, si trasforma in associazione. Originariamente spontaneo, il comitato si costituì per proteggere la presenza della scuola nel territorio. Ora, con la nuova forma giuridica, il direttivo comprende diverse persone, confermando l’impegno nel sostenere la realtà scolastica e il coinvolgimento della comunità locale.

Tutto nacque per salvare la scuola primaria. Poi nuovi impegni e obiettivi per il bene del rione, fino alla scelta di impegnarsi sempre di più: "Insieme si può!" Sono passati dieci laboriosi anni, dove il Comitato ha saputo darsi nuovi obiettivi e cercare percorsi per raggiungerli. Ha instaurato rapporti e relazioni, È diventato credibile e rispettato da tanti. Ora, dopo dieci anni, abbiamo deciso di costituire formalmente e giuridicamente l’Associazione Comitato di Chiuso. Per statuto il Comitato è apartitico; non ha scopo di lucro; è fondato unicamente sull’attività gratuita da parte dei cittadini residenti o domiciliati nell’area territoriale di competenza del Comitato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Il Comitato di Chiuso compie 10 anni e diventa associazione: i nomi del direttivo

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