LaSintesionline lancia il nuovo Videogiornale 24 edizioni condotte dall' avatar di Casalino
LaSintesi.online ha avviato un nuovo Videogiornale composto da 24 edizioni, condotte da un avatar di Casalino. La serie di video è disponibile online e copre vari argomenti di attualità. Ogni edizione è condotta da un avatar che interpreta il personaggio di Casalino, senza coinvolgimento diretto di persone reali. La piattaforma ha annunciato che il progetto mira a offrire un'informazione rapida e accessibile tramite contenuti audiovisivi.
Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Nasce il nuovo Videogiornale de LaSintesi.online, il progetto editoriale diretto da Rocco Casalino pensato per presidiare l'intera giornata informativa e seguire, 24 ore su 24, lo sviluppo degli eventi più rilevanti legati a politica, cronaca, giustizia, economia, esteri e attualità. Il videogiornale sarà fruibile su LaSintesi.online e su tutti i canali social della testata. Ventiquattro edizioni al giorno, una ogni ora, sempre al minuto 30, affidando la conduzione all'avatar del direttore Rocco Casalino, una scelta che tiene conto dell'evoluzione dei media, dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nei nuovi processi editoriali e della necessità di rendere sostenibile, sul piano editoriale, produttivo ed economico, una presenza informativa continua. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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