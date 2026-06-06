LaSintesionline lancia il nuovo Videogiornale 24 edizioni condotte dall' avatar di Casalino

Notizia in breve

LaSintesi.online ha avviato un nuovo Videogiornale composto da 24 edizioni, condotte da un avatar di Casalino. La serie di video è disponibile online e copre vari argomenti di attualità. Ogni edizione è condotta da un avatar che interpreta il personaggio di Casalino, senza coinvolgimento diretto di persone reali. La piattaforma ha annunciato che il progetto mira a offrire un'informazione rapida e accessibile tramite contenuti audiovisivi.