Rocco Casalino LaSintesionline lancia il nuovo Videogiornale | 24 edizioni al giorno

LaSintesi.online ha annunciato il lancio di un nuovo videogiornale con 24 edizioni quotidiane. Il notiziario utilizza un avatar di Rocco Casalino. La piattaforma ha specificato che ogni edizione verrà pubblicata più volte al giorno, offrendo aggiornamenti continui. La produzione si basa su contenuti digitali e si rivolge a un pubblico online. La notizia riguarda il progetto di un servizio di informazione con aggiornamenti frequenti.

LaSintesi.online lancia il nuovo Videogiornale: 24 edizioni al giorno con l’avatar di Rocco Casalino. Debutta il nuovo Videogiornale di LaSintesi.online, progetto editoriale diretto da Rocco Casalino, pensato per presidiare l’intera giornata informativa e seguire, 24 ore su 24, lo sviluppo degli eventi più rilevanti legati a politica, cronaca, giustizia, economia, esteri e attualità. Il format nasce per selezionare ciò che conta e restituire puntualmente al pubblico, ogni ora, la sintesi delle notizie con un linguaggio chiaro, ordinato e immediato. Il Videogiornale sarà fruibile su LaSintesi.online e su tutti i canali social della testata, rafforzando la presenza quotidiana del giornale anche sulle piattaforme dove l’informazione viene seguita, condivisa e consumata in tempo reale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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