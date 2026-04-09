L’epopea visiva di James Cameron si prepara a conquistare il mercato domestico con il lancio delle edizioni fisiche del terzo capitolo della saga. Come annunciato nel comunicato stampa ufficiale di Eagle Pictures, Avatar: Fuoco e Cenere sarà disponibile dal 3 giugno nei formati 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. La distribuzione prevede diverse opzioni per i collezionisti, a partire dalle edizioni standard arricchite da audio Dolby Atmos e video Dolby Vision. Chi desidera approfondire i segreti di Pandora potrà contare su oltre tre ore di contenuti speciali che esploreranno la cultura Na’vi, il design degli ambienti e le innovazioni della motion capture e del 3D. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avatar: Fuoco e Cenere sbarca in Home Video: ecco le date e le edizioni speciali di Eagle Pictures

Effetto Pandora: Avatar – Fuoco e Cenere non si ferma e domina ancora le sale 3DA oltre due mesi dal debutto nelle sale, la marcia di Avatar: Fuoco e Cenere non accenna a rallentare.

Avatar: Fuoco e Cenere segna un nuovo record, ma non c'è nulla da festeggiareDopo aver comunque superato il traguardo del miliardo di dollari al box-office internazionale, il terzo film della saga sta per inaugurare un trend...

Temi più discussi: Avatar 4 e 5: qualcosa si muove, ma le uscite nel 2029 e 2031 restano in bilico; Avatar: Disney vuole sequel più corti e meno costosi dopo Fuoco e Cenere; Avatar non è come un film Marvel: può correre più rischi perché non ha pressioni esterne; Avatar, per Sam Worthington la saga assomiglia più al cinema indipendente che a un blockbuster.

Avatar: Fuoco e Cenere, annunciata la prima data d'uscita in digitale e bluray!Ecco quando il terzo capitolo della saga di James Cameron debutterà sul mercato digitale e quello home-video fisico. cinema.everyeye.it

Quando potrebbe uscire Avatar: Fuoco e Cenere in streaming su Disney+?Ecco le nostre previsioni sulla possibile data d'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere in streaming sulla piattaforma Disney+. cinema.everyeye.it

Tanti Auguri di Buona Pasqua da tutto lo staff di Ripley's Home Video! . . #pasqua #oggi #auguri #aprile #oggi - facebook.com facebook