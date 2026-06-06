L’Alice De André sarà al Teatro Gerolamo per l’anteprima di uno spettacolo intitolato “Romeo e Giulietta - Spettro d’amore”. L’evento si svolgerà in un teatro noto per la sua intimità e qualità. La rappresentazione promette di essere coinvolgente e ricca di temi umani. L’appuntamento è stato annunciato come un’occasione speciale, con la partecipazione di attori e artisti coinvolti nel progetto.

e Fabio Wolf Stavolta l’appontament l’è in quell gioiellin del Teater Gerolamo, indove la ghe sarà l’anteprima de on spettacol davvera intéressant e pienn de vera umanitaa: “ Romeo e Giulietta - Spettro d’amore ”. In scena la compagnia “ Fondazione Un futuro per l’Asperger ”, nassuda in del 2019 per trasformà le fragilitaa de i giovin cont problemi de autismo in competenz de spend in la vitta de tutt i dì. La drammaturgia e la regia sont de on’artista sensibel e original: l’ Alice De André, nevoda del grand Faber. L’è ona riscrittura del Bardo e a interpretala sont des giovin attor cont problemi de neurodivergenza. El spettacol alterna la comicitaa dissacrante e la profonditaa de l’emozion. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Alice De André al Gerolamo per l’Asperger

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Alice De Andrè, Fondazione Un Futuro per l'Asperger

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