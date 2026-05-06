Venerdì 15 maggio alle ore 21, l’OFFOFF Theatre ospiterà lo spettacolo “Alice (non canta) De André”, interpretato da Alice De André e Alessio Tagliento, con il supporto musicale di Giulia Monti al violoncello. La rappresentazione presenta una lettura teatrale che coinvolge il pubblico, con un focus sulla figura di Alice De André e la sua relazione con il repertorio del padre, il cantautore.

“”, è il titolo dello spettacolo di Alice De André e Alessio Tagliento, accompagnati dal violoncello di Giulia Monti, che andrà in scena all’OFFOFF Theatre il prossimo venerdì 15 maggio alle ore 21.Dopo il successo di “Take me aut. L’eroe che è in me”, scritto e diretto.🔗 Leggi su Romatoday.it

Alice non canta De Andrè. Teatro S Gerolamo Milano. Bellissima e bravissima

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