L' abruzzese Manuela Spica convocata per gli Europei di scherma
Manuela Spica, sciabolatrice abruzzese, è stata convocata per partecipare ai Campionati Europei di scherma in Francia. La competizione si terrà prossimamente e vedrà la presenza di atlete provenienti da diversi Paesi europei. La convocazione conferma la sua presenza tra le rappresentanti italiane nella disciplina della sciabola. La manifestazione si svolgerà in una località francese ancora da definire.
La giovane sciabolatrice abruzzese Manuela Spica è fra le azzurre convocate per i Campionati Europei di scherma che si svolgeranno in Francia. Per la schermitrice originaria di Sulmona, formatasi sulle pedane della sua città prima di affermarsi ai massimi livelli nazionali e internazionali, la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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