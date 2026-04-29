Frascati Scherma Manuela Spica vince la medaglia di bronzo individuale agli europei Under 23

Durante gli europei Under 23 di Cagliari, il Frascati Scherma ha ottenuto una medaglia di bronzo con Manuela Spica nella gara individuale. La competizione si è svolta nella città sarda, coinvolgendo atleti provenienti da diverse nazioni. La vittoria di Spica rappresenta un risultato importante per il club, che ha partecipato attivamente alla manifestazione. La gara ha visto numerosi incontri tra gli atleti più promettenti della categoria.

Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma è stato protagonista anche agli europei Under 23 di scena a Cagliari. Alla kermesse continentale erano presenti tre atleti che hanno sostenuto sia la gara individuale che quella a squadre. Manuela Spica è stata l’unica a fare “doppietta” conquistando un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Scherma: Manuela Spica spacca il tabellone e conquista il bronzo? Cosa sapere La sciabolatrice Manuela Spica conquista il bronzo individuale ai Campionati Europei Under 23 a Cagliari. FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica: la nuova stella azzurra tra Juniores e AssolutiUna delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Frascati Scherma, trionfo a squadre in Coppa del Mondo per Errigo, Bianchi e Marini. Frascati Scherma, Manuela Spica vince la medaglia di bronzo individuale agli europei Under 23Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma è stato protagonista anche agli europei Under 23 di scena a Cagliari. Alla kermesse continentale erano presen ... osservatoreitalia.eu FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica: la nuova stella azzurra tra Juniores e AssolutiUna delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile passaggio ... oasport.it