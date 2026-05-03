Scherma | Manuela Spica sfiora il podio al Grand Prix di sciabola indietro Battiston

Durante la giornata di oggi, sulla pedana di Incheon in Corea del Sud, si è disputato il Grand Prix 2026 di scherma nella specialità sciabola. Manuela Spica si è posizionata al quarto posto, sfiorando il podio, mentre il suo avversario Battiston si è fermato oltre la zona delle medaglie. La competizione ha coinvolto atleti di diverse nazionalità che si sono sfidati nelle eliminatorie e nelle finali.

Si è fermata ai piedi del podio Manuela Spica sulla pedana in Incheon, località della Corea del Sud che ha ospitato nella giornata odierna il Grand Prix 2026 di scherma, specialità sciabola. L’azzurra è stata infatti eliminata ai quarti di finale, accontentandosi dunque al sesto posto. Il percorso dell’atleta è cominciato superando la francese Clapier per 15-9 e, successivamente, l’uzbeka Dayibekova per 15-11. Il passaggio tra le migliori otto è poi arrivato arginando la russa Aleksandra Mikhailova per 15-13, preludio dei quarti, in cui la nostra portacolori ha dovuto cedere il passo alla medaglia d’oro a Rio 2015 Egorian, abile a imporsi con il punteggio di 15-11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: Manuela Spica sfiora il podio al Grand Prix di sciabola, indietro Battiston Notizie correlate Scherma, Grand Prix di Incheon: Spica sfiora il podio e chiude sesta, Mastrullo agli ottavi tra gli uominiLa 21enne delle Fiamme Gialle centra il miglior risultato in carriera fermandosi solo contro l’oro olimpico Egorian. Scherma: Marco Mastrullo si ferma agli ottavi di finale al Grand Prix di sciabola, indietro gli altri azzurriUna giornata di crescita per la spedizione maschile, quest’oggi impegnata sulla pedana di Incheon, località della Corea del Sud teatro nel weekend... Contenuti di approfondimento Scherma: Manuela Spica sfiora il podio al Grand Prix di sciabola, indietro BattistonSi è fermata ai piedi del podio Manuela Spica sulla pedana in Incheon, località della Corea del Sud che ha ospitato nella giornata odierna il Grand Prix ... oasport.it Scherma, Grand Prix di Incheon: Spica sfiora il podio e chiude sesta, Mastrullo agli ottavi tra gli uominiLa 21enne delle Fiamme Gialle centra il miglior risultato in carriera fermandosi solo contro l'oro olimpico Egorian. Rotili dodicesima. Tra gli uomini Mastrullo ... sportface.it