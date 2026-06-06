Per la prima volta dall’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, Marco Poggi ha dichiarato che per loro il colpevole rimane Alberto Stasi. La famiglia ha continuato a sostenere questa posizione anche dopo le condanne definitive, respingendo eventuali altre ipotesi. La posizione di Poggi è stata ribadita durante la trasmissione televisiva, dove ha confermato di non aver mai cambiato idea sulla responsabilità dell’ex fidanzato della vittima.

Per la prima volta dall’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, il fratello della ragazza, Marco Poggi ha deciso di parlare e lo ha fatto in un’intervista esclusiva rilasciata alla trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4, trasmessa ieri 5 giugno 2026. Un’intervista che ha accettato per poter porre fine a quelle che lui considera delle vere illazioni nei suoi confronti: “Non ho mai sopportato e forse neanche accettato tutta questa esposizione mediatica di quello che purtroppo è successo a Chiara. Da quest’ultimo anno, da questa riapertura delle indagini, la mia figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po’ più chiacchierata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La verità di Marco Poggi a Quarto Grado: “Per noi il colpevole resta Alberto Stasi”

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Garlasco: marco poggi a quarto grado

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