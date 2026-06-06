Lunedì sarà distribuito un libro gratuito dedicato agli sportivi che hanno portato prestigio alla provincia, evidenziando le loro vittorie e successi nei massimi livelli. La pubblicazione sottolinea l'importanza di offrire alle società sportive strutture adeguate per sostenere atleti di alto livello. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni sportive locali.

PRATO "Sono tanti gli sportivi e le sportive che hanno dato lustro a Prato e alla nostra provincia, competendo e vincendo ai massimi livelli. Così come nel corso dei decenni non sono mancate le società sportive capaci di vincere ai massimi livelli. Ed è giusto che tutti loro siano celebrati, per l’apporto che hanno dato al movimento sportivo pratese. A maggior ragione per averlo fatto in un contesto in cui l’impiantistica rappresenta un problema, oggi come allora". Parola di Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni, in merito al libro "La Stoffa dei Campioni Pratesi" (in edicola lunedì prossimo in regalo con La Nazione) che si propone di celebrare lo sport laniero attraverso venticinque sportivi capaci tramite le loro imprese di portare la città ai massimi livelli nelle rispettive discipline. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stoffa dei campioni. Lunedì il libro in regalo: "Ma diamo alle società strutture adeguate"

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