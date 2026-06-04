La stoffa dei campioni pratesi Lunedì in regalo il nostro libro

Lunedì sarà distribuito gratuitamente un libro dedicato alla tradizione sportiva e tessile di Prato. La città, nota per il suo distretto tessile di alta qualità, ha una lunga storia di formazione attraverso la pratica sportiva. Prato si distingue per la presenza di numerose discipline sportive, contribuendo a un'identità che unisce attività fisica e produzione tessile. La tradizione locale si riflette sia nei successi sportivi sia nell’eccellenza dell’industria tessile pratese.

La stoffa dello sport pratese è d’eccellenza come le imprese del distretto tessile. Qui è sempre stata coltivata la formazione attraverso la pratica di un’attività: di fatto Prato è città dal sapore olimpico tanti sono gli sport in campo. Dalla pallavolo all’hockey, dal rugby alla danza, dalla ginnastica alla pallacanestro. Il tennis, il nuoto e la pallanuoto. E poi la pallamano. Il pallone declinato nell’amore biancazzurro che sia il calcio o il calcio a 5. L’affetto immenso per il ciclismo (come non ricordare il Gp Industria e commercio). Il rombo dei motori che affascina. Un territorio che crede nello sport e fa dei suoi personaggi gli alfieri immortali da conoscere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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