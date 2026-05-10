Pazienti nefropatici arrivano i primi rimborsi ma la legge va rivista | Cifre ferme al 1998 e non più adeguate alle necessità

Nella giornata di ieri sono stati erogati i rimborsi per le spese sostenute da 47 pazienti nefropatici nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Si tratta dei primi pagamenti relativi a questa categoria di pazienti, ma le cifre riconosciute sono ferme agli anni '90 e non rispondono più alle reali esigenze. La richiesta di revisione della legge riguarda proprio l’adeguamento delle cifre alle necessità attuali.

Sono stati erogati nella giornata di ieri (sabato 9 maggio) i rimborsi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 per le spese sostenute per le terapie di 47 pazienti nefropatici. Un accredito atteso e da tempo sollecitato da Fintred Chieti odv, l'associazione che difende i diritti dei pazienti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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