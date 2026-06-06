La squadra del neo sindaco Di Chio | Un gruppo giovane entusiasta E ora diamo forma alle promesse
Una squadra composta da 44 anni di età media e a maggioranza femminile è stata presentata dal nuovo sindaco. Il gruppo si impegna a trasformare le promesse fatte durante la campagna in azioni concrete. La squadra si definisce giovane e entusiasta, con l’obiettivo di portare risultati tangibili alla comunità. Nessun dettaglio sulle specifiche iniziative o incarichi, solo l’intenzione di dare forma alle promesse elettorali.
"Un gruppo giovane, 44 anni l’età media, a trazione femminile, che sono certo saprà tradurre in azioni concrete e risultati tangibili quanto abbiamo raccontato alla cittadinanza durante la campagna elettorale". Così il neo sindaco di centrosinistra Francesco Di Chio, uscito vincitore dalle amministrative del 24 e 25 maggio, ha presentato la sua squadra di governo, dove ci sono alcuni volti noti e altre new entry. Barbara Bianco (Pd), già assessora nelle precedenti Giunte del primo cittadino Paolo Micheli, è stata nominata vicesindaca con delega alla cura e al benessere sociale. Riconfermata anche Livia Achilli (Segrate al Centro), che si occuperà di sicurezza urbana e ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Delivery man hired to pose as a rich heir, finds he's the lost one, builds a business empire!
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