Cancello-Benevento il sindaco di Montesarchio | Anni di disagi e promesse disattese ora trasparenza e controlli

Il sindaco di Montesarchio ha espresso nuovamente la necessità di istituire un tavolo di confronto stabile riguardo alla linea ferroviaria Cancello-Benevento, criticando la mancanza di risposte alle richieste avanzate nel corso degli anni. In un intervento recente, ha sottolineato come il territorio abbia subito numerosi disagi e promesse non mantenute, chiedendo maggiore trasparenza e controlli nelle questioni legate alla linea ferroviaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, torna a sollecitare con forza l’istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla linea ferroviaria Cancello – Benevento, stigmatizzando il silenzio che finora ha accolto le istanze del territorio. “Prendo atto con profonda amarezza – dichiara il Sindaco Sandomenico – che la mia richiesta di istituire un coordinamento costante tra EAV e i Sindaci della tratta è rimasta, ad oggi, completamente inascoltata. Sebbene si possa ipotizzare che tale stallo sia dovuto a una fase di riorganizzazione interna all’Ente, questo non giustifica l’assenza di interlocuzione su un tema così vitale”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cancello-Benevento, il sindaco di Montesarchio: “Anni di disagi e promesse disattese, ora trasparenza e controlli” Linea Cancello–Benevento, il Sindaco di Montesarchio: “Riapertura entro gennaio 2027, termine non negoziabile”Tempo di lettura: 2 minutiIn qualità di Sindaco di Montesarchio, ho esaminato con estrema attenzione il documento informativo trasmesso da EAV in... Cantiere fermo allo stadio di Santa Maria degli Angeli, Fasulo (FI) attacca: "Sindaco tradisce promesse, vogliamo trasparenza"Il consigliere di opposizione presenta un'istanza di accesso agli atti sui 584mila euro destinati alla struttura polivalente.