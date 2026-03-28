Giuseppe Tango, 43 anni, è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati con 31 voti favorevoli e nessun astenuto dal Comitato direttivo centrale. È considerato un magistrato appartenente alla generazione dei millennial. La sua elezione segna un cambiamento nella guida dell’associazione, che ha dichiarato di voler avviare un dialogo con la politica e di voler voltare pagina.

Roma, 28 marzo 2026 – Un millennial a capo dell’Anm. Giuseppe Tango, 43 anni, è il nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati eletto con 31 voti e nessun astenuto dal Comitato direttivo centrale. Una vittoria praticamente per acclamazione – il suo nome era già stato accolto dagli applausi prima ancora dello scrutinio – che segna una svolta generazionale per la magistratura associativa, alle prese con la necessità di ricostruire credibilità e dialogo con la politica (e il governo) dopo i veleni e le macerie lasciate dalla campagna referendaria sulla riforma della Giustizia, la valanga di no contro separazione delle carriere e doppio Csm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Giuseppe Tango, il magistrato millennial nuovo presidente dell’Anm: “Ora voltiamo pagina, dialogo con la politica”

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