"I l campionato che arriva dopo il Mondiale è sempre qualcosa di particolare". Fabio Capello, dall’alto della sua enorme esperienza, avvisa le squadre di Serie A. Ieri, da ambassador, Don Fabio ha presenziato alla compilazione dei calendari e ha cominciato farsi un’idea del torneo che verrà. "Inizio tosto per il Milan, vero?". Esordio a Torino, poi altre due trasferte nelle prime quattro, in casa di Juventus e Lazio. "Appunto. Se ci aggiungiamo che oggi il Milan è senza un ad, un dt, un ds e un allenatore, riesce difficile immaginarlo già al top ai nastri di partenza. Senza dimenticare che è la squadra con più nazionali al Mondiale, ben dieci, anche se poi bisogna vedere quanti tra Maignan, Modric, Leao, Rabiot e gli altri saranno ancora giocatori rossoneri tra due-tre mesi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Serie A secondo Capello: "Juve, inizio soft. Milan, rischi subito. E l'Inter..."

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