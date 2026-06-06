La Serie A secondo Capello | Juve inizio soft Milan rischi subito E l' Inter
Secondo Fabio Capello, la Juventus ha iniziato la stagione con un calendario morbido, mentre il Milan affronta subito rischi elevati. L’Inter si trova in una situazione di confusione, mentre il caos interessa il Milan, a causa di un calendario sfavorevole. La Roma si prepara a un avvio rapido, mentre il Napoli potrebbe essere coinvolto in sfide decisive nelle prossime settimane.
"I l campionato che arriva dopo il Mondiale è sempre qualcosa di particolare". Fabio Capello, dall’alto della sua enorme esperienza, avvisa le squadre di Serie A. Ieri, da ambassador, Don Fabio ha presenziato alla compilazione dei calendari e ha cominciato farsi un’idea del torneo che verrà. "Inizio tosto per il Milan, vero?". Esordio a Torino, poi altre due trasferte nelle prime quattro, in casa di Juventus e Lazio. "Appunto. Se ci aggiungiamo che oggi il Milan è senza un ad, un dt, un ds e un allenatore, riesce difficile immaginarlo già al top ai nastri di partenza. Senza dimenticare che è la squadra con più nazionali al Mondiale, ben dieci, anche se poi bisogna vedere quanti tra Maignan, Modric, Leao, Rabiot e gli altri saranno ancora giocatori rossoneri tra due-tre mesi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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