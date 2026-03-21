Nel secondo turno del girone di ritorno della Serie A 2025-2026, il Milan si è riportato al secondo posto dopo aver vinto la sua partita, mentre la Juventus ha rallentato con il pareggio contro il Sassuolo. La Cremonese ha ottenuto una vittoria importante in chiave salvezza. Il sabato del campionato si è così concluso, segnando un altro passo nel prosieguo della stagione.

Il sabato della Serie A di calcio, valido per la seconda parte del 30esimo turno della stagione 2025-2026, si è ufficialmente concluso. Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, in trasferta contro Cagliari (0-1), Genoa (0-2), ecco come sono andate le cose oggi. Parma-Cremonese 0-2 Colpo esterno della formazione lombarda, ora allenata da Marco Giampaolo. I grigiorossi si impongono al Tardini per 0-2 con i gol nella ripresa di Maleh e Vandeputte che, in apertura di ripresa, mettono a referto i gol che chiudono la gara. Milan-Torino 3-2 Festival del gol a San Siro, con i rossoneri che la spuntano 3-2 sui “Granata”. Primo tempo da botta e risposta sull’asse Pavlovic-Simeone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serie A: il Milan torna secondo, rallenta la Juve col Sassuolo. Cremonese, colpo salvezza

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